Надежда Кадышева в «Ледовом дворце», фестиваль «Фонтанка-SUP», спектакли и концерты

Жители и гости Северной столицы на фоне жаркой погоды стараются проводить время в парках или перемещаются ближе к воде. Но высокая температура воздуха не повод отказываться от культурного досуга, тем более, когда в Петербурге он доступен чуть ли не на каждом шагу. «Ъ-СПб» в традиционной пятничной афише собрал все самое яркое и интересное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Группа «Моральный кодекс» 25 июля даст концерт во «Дворе Гостинки». Коллектив артистов — уникальное явлением на российской рок-сцене. Музыканты сформировали группу в 1989 году и по сей день входят в число российских исполнителей с неординарным стилем и высоким качеством исполнения. Музыкальный стиль «Морального кодекса» держится на трех основных течениях: ироничный биг-бит, неоромантика и танцевальный рок-н-ролл с пародийными, зачастую, абстрактными текстами, виртуозными атональными гитарными соло, нанизанными на жесткую риффовую основу, и очень индивидуальной, ни на не похожей манерой вокалиста.

К юбилейной дате 65-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии 26 июля представят оперетту Константина Листова «Севастопольский вальс». Легко запоминающаяся мелодия одноименной знаменитой песни в свое время была необыкновенно популярна. Она и стала основным стержнем будущей оперетты и, пережив свое второе рождение, на долгие годы утвердилась в новом для себя жанре. Романтическая история о любви, заставляющая зрителя сопереживать героям, плакать и смеяться вместе с ними, верить в настоящие чувства, любить и помнить о тех, кто отдал свою жизнь за победу, удивительно трогательна.

В особняке Половцова 26 июля будет звучать джаз в рамках цикла событий #В_СВЕЧАХ от команды «Русские музыкальные сезоны». Гостям вечера обещают теплую атмосферу в свечах в интерьерах особняка. Цикл событий превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные джаз-клубы, наполняя пространство залов теплым светом свечей, что создает неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования. Какие именно композиции прозвучат в рамках концертах, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Надежда Кадышева

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Певица Надежда Кадышева

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Ставшая популярной у молодежи в 2025 году Надежда Кадышева выступит 26 июля в «Ледовом дворце» вместе с ансамблем «Золотое кольцо». Артисты в рамках концерта «Плывет веночек» подарят зрителям незабываемый вечер, наполненный любимыми хитами и яркими эмоциями. В этот раз коллектив отказался от традиционного партера и подарил поклонником возможность станцевать прямо у сцены. Гости концерта услышат золотые хиты: «Плывет веночек», «Течет ручей», «Снег летит», «Я не колдунья», «Самая желанная», «Виновата ли я», «Широка река» и многие другие.

Если захочется чего-то более спокойного, на выручку придет выставка «О, море, море! Водная стихия в произведениях русских художников XVIII–XX веков», которая 26 июля откроется в Корпусе Бенуа Русского музея. Экспозиция посвящена морской теме в русском искусстве, в нее вошло около 120 живописных и скульптурных работ из коллекции музея и демонстрирует все разнообразие маринистических сюжетов: от бушующих штормов до умиротворяющих пейзажей тихих гаваней. Центральными экспонатами являются известнейшие полотна — «Девятый вал» и «Волна» Ивана Айвазовского. Посетители также смогут изучить работы его современников, таких как Александр Беггров, Алексей Боголюбов, Александр Дорогов, Лев Лагорио, Руфин Судковский, отражающие различные аспекты развития жанра морского пейзажа.

С 26 по 27 июля автодром «Игора Драйв» станет местом притяжения для тысяч поклонников автоспорта, живой музыки и летних фестивалей. «GARAGE FEST Игора Драйв» начнется с выступлений популярных артистов XOLIDAYBOY и Ани Лорак. Первый не только поет, но и участвует в дрифт-заездах. Поп-дива в представлении не нуждается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оперетта «Раскинулось море широко»

Фото: Театр музыкальной комедии Оперетта «Раскинулось море широко»

Фото: Театр музыкальной комедии

Оперетта «Раскинулось море широко» 27 июля будет представлена в Театре музыкальной комедии. Постановка, главное достоинство которой было в объединяющей духоподъемной силе и патриотической направленности,— произведение, не лишенное в этом смысле актуальности и спустя восемьдесят лет после премьеры. Размышляя о создании новой постановки в отсутствие современных произведений для музыкального театра с военно-исторической тематикой, театр создал музыкальную фантазию на темы этой комедии, адаптировав текст и музыкальный материал для восприятия зрителем XXI века.

В Мариинском-2 27 июля покажут оперетту «Летучая мышь». Чаще всего она появляется на театральных афишах под Новый год. Первые звуки постановки, три взрывных аккорда, вовлекают слушателей в праздничную круговерть. Здесь царят вальс, вино и не омрачаемое ничем веселье. Даже тюрьма здесь не страшная, а веселая: герои идут туда почти добровольно и там же продолжают праздновать. Несмотря на всю легкость оперетты, главные женские партии требуют виртуозного, оперного владения колоратурой.

Выставка Павла Кира «Мертвые и живые: Коллаборация» откроется в галерее цифрового искусства «Цифергауз» 27 июля. Она объединит живопись, графику и фотоработы, ранее не представленные публике. Главной нитью экспозиции проходит творческий диалог с художниками и мыслителями прошлого, среди которых Магритт, Малевич, Параджанов, Климт и другие. Автор работ предлагает не имитацию, а результат внутреннего разговора с каждым из них, как отклик или, напротив, как вызов. Посетителям также представят новое направление — поп-арт фото. Это авторские снимки, вручную доработанные металлическими красками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель Эдвард Радзинский

Писатель Эдвард Радзинский



С программой из цикла «Встречаясь с тайнами истории» в «Колизей Арене» в рамках авторского вечера 28 июля выступит писатель, историк, автор книг, ведущий телепередач Эдвард Радзинский. Его авторский вечер менее всего напоминает лекцию. Это путешествие, захватывающий стремительный рассказ, подкрепленный аргументами свидетелей, историческими документами и эмоциональным повествованием. Гостям мероприятия до последнего момента не раскрывают, кто из исторических личностей станет героем вечера. Одно известно точно: в магии исполнения господина Радзинского исторические события оживают и становятся почти реальными.

Александринский театр 29 июля приглашает посетить экскурсию «Новая сцена Александринского театра, или Театр XXI века». Новый комплекс был запущен в работу в мае 2013 года, этот шаг стал новым этапом в истории старейшего национального театра России. Посетители экскурсии смогут осмотреть необычное в планировке здание комплекса с разных точек зрения; узнать, как на одной территории современная постройка уживается со зданием рубежа XIX–XX веков; зачем современному театру своя студия звуко- и видеозаписи, что такое онлайн-театр и хромакей.

МХАТ Горького в рамках гастролей 30 июля покажет на сцене Михайловского театра спектакль «Женщины Есенина». В жизни поэта было несколько больших романов, почти все они закончились трагически. Есенин посвящал женщинам стихи, но чувства долго хранить не мог. Зрителям решили рассказать его историю через возлюбленных. Роль Сергея Есенина исполнит Андрей Вешкурцев, матери — Екатерина Стриженова, Айседоры Дункан — Екатерина Волкова, Зины Райх — Алиса Гребенщикова, Гали Бениславской — Агния Кузнецова, Сони Толстой — Наталья Медведева, а роль Мариенгофа — Николай Коротаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нейромонах Феофан во время выступления

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Нейромонах Феофан во время выступления

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Нейромонах Феофан со своей командой 31 июля даст концерт на крыше Roof Place. Желающих петь, хохотать да безудержно плясать приглашают на традиционные праздничные гуляния ко дню рождения в формате опен-эйр. Артист, который продолжает скрывать свою личность, в прошлом году отметил 15-летие творческой деятельности. Исполнитель «выстрелил» за счет смешения драм-н-бейса с русскими народными мотивами. Концерты Нейромонаха Феофана — это шоу, происходящее не только на сцене, но и в зале: гости наряжаются в народные костюмы, становясь частью неповторимой атмосферы, а массовые забавы для аудитории создают ощущение единения даже среди незнакомых людей.

Любителям классической музыки или тем, кто только решил открыть для себя ее мир, будет интересна программа «Моцарт и Шопен при свечах» от команды Amadeus Concerts, которая пройдет 1 августа на сцене Петрикирхе. Бессмертные шедевры классиков в исполнении органа и рояля были написаны при свете живого огня и исполнялись авторами именно в этом антураже. Организаторы обещают, что каждый пришедший сможет насладиться светом тысячи свечей и залом с магической акустикой, которая унесет вас за пределы времени и пространства на встречу с вечностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный фестиваль-карнавал любителей сапсерфинга «Фонтанка-SUP-2024»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Международный фестиваль-карнавал любителей сапсерфинга «Фонтанка-SUP-2024»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Петербурге вновь 2 августа вновь пройдет Международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP 2025». Мероприятие традиционно пестрит разнообразием костюмов участников, которые отличаются нестандартным подходом к выбору образов. Сперва начнет работу фестивальный городок, участникам будут выдавать стартовые номера. Спуск на воду запланирован на 9:00, старт заплыва — на 9:45. Организаторы ожидают, что прохождение реки Фонтанки завершится в 12:30. Далее наградят самых ярких и запоминающихся, победителей выберут в восьми номинациях.

Юбилейный open-air фестиваль «Музыки мира» состоится 3 августа в Парадном дворе Шереметевского дворца. Гости мероприятия смогу услышать различных исполнителей, среди которых «Отава Ё», «Отцы и Дети» Сергея Старостина, Acid Hacid, Анна Гофман, ZaINDIveli и другие. Фестиваль вновь соберет музыкантов из разных регионов России. Этно-джаз, этно-рок, фьюжн, электроника, эмбиент, народные музыкальные инструменты создадут особую атмосферу под открытым небом в самом центре Петербурга. В этом году организаторы решили уделить больше внимания истории и музыкальным традициям одного из самых загадочных народов земного шара — цыган, жизнь которых окутана тайной и бесчисленными мифами.

Фестиваль ежегодно проходит, начиная с 2016 года. Цель мероприятия состоит в популяризации и продвижении национальной музыки через ее современное осмысление и синтез жанров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семейный гольф турнир Friends and Pets

Фото: гольф-клуб «Петергоф» Семейный гольф турнир Friends and Pets

Фото: гольф-клуб «Петергоф»

Гольф-сезон в клубе «Петергоф» продолжается. Традиционный семейный турнир Friends and Pets, который каждый год объединяет всех гольфистов: родителей и детей, а также любимых питомцев, состоится 3 августа. Самых юных гостей также будут ждать интересные интерактивы.

Если же в какой-то день не удалось найти время на то или иное мероприятие, на выручку придет иммерсивный театр «Морфеус». Он предлагает несколько спектаклей на выбор: захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическую комедию «До свадьбы доживет», спектакль-импровизацию «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и спектакль в формате трукрайм-детектива «Судный день». Показ спектаклей проходит каждый день.

Подготовила Татьяна Титаева