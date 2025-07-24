Дмитрию Бегишеву отказано в регистрации кандидатом на выборах в гордуму Ижевска

Бывшему и.о. руководителя реготделения партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), самовыдвиженцу Дмитрию Бегишеву отказано в регистрации кандидатом в депутаты гордумы Ижевска на ближайших выборах «в связи с отсутствием пассивного избирательного права», сообщили в Устиновской территориальной избирательной комиссии (ТИК). Господин Бегишев подавался по Нефтяному одномандатному избирательному округу №21.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Бегишев, vk Фото: Дмитрий Бегишев, vk

В мае 2023 года Устиновский райсуд Ижевска признал господина Бегишева причастным к общественному движению «Штабы Навального» (признано в РФ экстремистским и запрещено). В феврале 2024 года Верховный суд Удмуртии оставил это решение без изменения. Дмитрий Бегишев возглавлял реготделение СРЗП с апреля 2023-го по март 2024 года. Причастность к деятельности общественного движения стала основанием для отстранения господина Бегишева от должности и.о. главы удмуртской ячейки СРЗП.

В июне 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о внесении в федеральное законодательство о выборах поправок, запрещающих участие в избирательном процессе лицам, причастным к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими.

На данный момент Дмитрий Бегишев не прокомментировал «Ъ-Удмуртия» решение Устиновского ТИК.

Подробнее об отстранении Дмитрия Бегишева от управления удмуртской ячейкой СРЗП читайте в материале «Эсеру припомнили связь с навальнистами».