Движение по мосту через Ирень в Кунгуре планируют открыть в этом году

Мост через реку Ирень в Кунгуре планируется открыть уже осенью этого года, по контракту окончание всех работ – в марте 2026 года. Об этом сообщает Минтранс Пермского края. Общая стоимость реконструкции 700 млн руб., из них почти 600 млн руб.– средства федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Иренский мост длиной 112 метров является важным объектом инфраструктуры города – до ремонта по нему ежедневно проезжало до 2900 автомобилей и курсировало семь маршрутов общественного транспорта.

В прошлом году подрядчик ремонта «Уралмостострой» демонтировал старый мост. На его месте была возведена новая железобетонная конструкция. Готовность работ на сегодня составляет 71%. «Почти все бетонные работы уже выполнены, сейчас подрядчик строит дождевую канализацию. Уже переустроены коммуникации – водопровод на подходах к мосту, электросети. Ведется возведение подпорных стенок на подходах к сооружению и самих подходов. На конец июля запланированы работы по гидроизоляции моста – после можно будет приступить к асфальтированию», – отметили в краевом Минтрансе.

Ширина и длина моста после ремонта почти не изменятся, а вот по высоте он будет на метр выше своего предшественника – для прохождения паводка. Обновится и пешеходная часть – тротуары будут по обеим сторонам сооружения.

Ранее в рамках рабочего выезда в Кунгурский округ Дмитрий Махонин заявил, что капитальный ремонт моста через Ирень в Кунгуре – действительно большой и значимый проект для муниципалитета. Он подчеркнул, что мост не видел ремонта уже более 60 лет, в проведении работ помогает федеральный проект.