Движение по мосту через Ирень в Кунгуре планируют открыть в этом году
Мост через реку Ирень в Кунгуре планируется открыть уже осенью этого года, по контракту окончание всех работ – в марте 2026 года. Об этом сообщает Минтранс Пермского края. Общая стоимость реконструкции 700 млн руб., из них почти 600 млн руб.– средства федерального бюджета.
Фото: пресс-служба губернатора пермского края
Иренский мост длиной 112 метров является важным объектом инфраструктуры города – до ремонта по нему ежедневно проезжало до 2900 автомобилей и курсировало семь маршрутов общественного транспорта.
В прошлом году подрядчик ремонта «Уралмостострой» демонтировал старый мост. На его месте была возведена новая железобетонная конструкция. Готовность работ на сегодня составляет 71%. «Почти все бетонные работы уже выполнены, сейчас подрядчик строит дождевую канализацию. Уже переустроены коммуникации – водопровод на подходах к мосту, электросети. Ведется возведение подпорных стенок на подходах к сооружению и самих подходов. На конец июля запланированы работы по гидроизоляции моста – после можно будет приступить к асфальтированию», – отметили в краевом Минтрансе.
Ширина и длина моста после ремонта почти не изменятся, а вот по высоте он будет на метр выше своего предшественника – для прохождения паводка. Обновится и пешеходная часть – тротуары будут по обеим сторонам сооружения.
Ранее в рамках рабочего выезда в Кунгурский округ Дмитрий Махонин заявил, что капитальный ремонт моста через Ирень в Кунгуре – действительно большой и значимый проект для муниципалитета. Он подчеркнул, что мост не видел ремонта уже более 60 лет, в проведении работ помогает федеральный проект.