Так им и надой

Руководство Пермского края ожидает увеличение объемов производства сырого молока на 200 тыс. тонн к 2030 году. Для этого пермским молочникам будут предоставлены дополнительные меры гос­поддержки. По данным минаг­ро, агропредприятиям начнут выделять 4 руб. на литр молока в дополнение к существующей ставке. Также рассматривается возможность введения механизма приоритетного инвестпроекта для АПК и компенсации лизинга иностранной техники. В 2024 году в рамках господдержки на молочную отрасль в регионе было потрачено более 1,7 млрд руб. Эксперты считают, что достичь поставленного краевыми властями результата можно, но с рядом условий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

К 2030 году прикамские производители сырого молока должны увеличить объемы производства продукта на 200 тыс. тонн. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на пленарном заседании выставки-форума «Прикамский Агрофест». Как сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом минагро, для достижения поставленной цели планируются дополнительные меры поддержки. В частности, с 2026 года агропредприятиям, увеличивающим объем произведенного молока на 7% и более, предлагается выделять 4 руб. на литр продукта дополнительно к существующей ставке.

Кроме этого, рассматривается возможность введения приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) для сферы АПК. Это позволит поддержать инвесторов, которые готовы к строительству крупных современных молочно-товарных комплексов с поголовьем более 3 тыс. Компенсация затрат на строительство составит более 55% с учетом федеральных средств. Для таких ПИП ставка по покупке племенного молодняка будет увеличиваться с 29,2 до 50 тыс. руб. за голову. Также планируется возмещать аграриям 25% авансового платежа по лизингу заграничной техники.

До 1 октября краевое минагро должно обсудить с местными аграриями озвученные губернатором предложения, а также предоставить проработанный план мер поддержки. Нововведения будут учтены при формировании бюджета на 2026-й и последующие годы. Напомним, в прошлом году Минсельхоз РФ поставил задачу увеличить объемы производства молока в стране до 39 млн тонн.

В регионе уже действует ряд мер господдержки агрокомплекса. Предприятиям АПК возвращается 30% софинансирования затрат на строительство комплексов для более 1 тыс. голов. В текущем году также субсидируется создание малых молочных товарных ферм (200–600 голов). На сегодняшний день в Пермском крае действуют более 20 производителей сырого молока, среди них агрофирмы «Труд», «Заря Путино», «СП им. Мичурина», «Колхоз им. Ленина», «Русь», «Талицкое», «Россохи», «Ключи», агрохозяйство «Родина», хозяйства «Сепычевское» и «Дружба», СПЖПСК «Суксунское молоко» и другие.

Согласно порталу Milknews, в 2024 году объем производства молока в региональных хозяйствах всех категорий составил 595 тыс. тонн, из них 526,9 тыс. тонн приходится на долю товарного продукта. Последний показатель на 2,6% больше результата 2023 года. При этом поголовье рогатого скота снизилось на 2,5%, до 93,7 тыс. По информации портала, в прошлом году в рамках гос­поддержки молочной отрасли в регионе было потрачено более 1,7 млрд руб., из которых 1,5 млрд — средства федерального бюджета, 164 млн — краевого.

Генеральный директор ООО «Агрофирма „Труд“» Владимир Юшков считает, что до 2030 года добиться поставленной цели и качественных изменений в сфере животноводства и производства сырого молока вполне реально. Однако для этого необходимо систематизировать планирование мер поддержки. Господин Юшков обратил внимание, что на конечный результат будут влиять не только порядок внедрения новых вспомогательных инструментов для АПК, но и общая геополитическая и экономическая ситуация в стране. «Стоит добавить, что отрасль по-прежнему сталкивается с проблемой поставок необходимых комплектующих для оборудования. Кроме этого, существует проблема дефицита кадров. Программа „Профессионалитет“ и агроклассы, вероятно, дадут нам положительный результат, но средства нужны и для обустройства комфортной инфраструктуры на селе, чтобы те, кого мы обучаем, захотели потом работать и жить за городом»,— подчеркнул руководитель агрофирмы «Труд».

Руководитель СПЖПСК «Суксунское молоко» Сергей Пестриков обратил внимание, что в финансовой поддержке особенно нуждаются малые и средние агропредприятия. Кроме обеспечения оборудованием, таким хозяйствам стоит предложить помощь в строительстве дополнительных помещений, в частности быстровозводимых, а также в оформлении документов на участие в инвестпрограммах. Аграрий добавил, что возмещения затрат на лизинг оборудования в размере 25% может быть недостаточно, так как стоимость техники для АПК в последнее время кратно возросла.

Анастасия Леонтьева