На дальней станции сойдет

Структура «Ростелекома» продала в пермском микрорайоне Парковом здание телефонной станции по ул. Подлесной, 45. Спустя несколько лет экспозиции пятиэтажное сооружение с участком ушло с молотка на торгах за 120 млн руб. Победитель аукциона не разглашается, но, по данным «Ъ-Прикамье», им стало некое ООО «УДС». В девелоперской группе UDS отрицают причастность к покупке объекта. Эксперты говорят, что использовать землю под зданием для жилой застройки не получится, поскольку вынос инженерных сетей «Ростелекома» будет затратным. Сооружение после реконструкции можно сдавать под офисы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Компания «Ростелекома» ООО «Телеком-5» продала в Перми здание телефонной станции с участком по ул. Подлесной, 45. Английский аукцион (на повышение) по продаже здания площадью 4,8 тыс. кв. м и участка в 4,2 тыс. кв. м состоялся 18 июня на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Детали торгов не разглашаются, но известно, что на участие в них были поданы две заявки. Предложение о цене в 120 млн руб. сделал только один участник, он же стал победителем аукциона. По сведениям «Ъ-Прикамье», это пермское ООО «УДС». Согласно недавней выписке Росреестра, владельцем участка под зданием все еще является ПАО «Ростелеком».

Данное пятиэтажное здание находилось в продаже несколько лет. По данным пермских СМИ, в 2023 году актив стоил 90 млн руб., а затем подорожал до 95 млн руб. Объект состоит из шести нежилых помещений, самое крупное из них достигает 4,5 тыс. кв. м, остальные — от 42 до 100 кв. м. Участок под зданием имеет вид разрешенного использования «под здание АТС». Рядом со зданием находится Балатовский парк и отдел полиции №1. Через дорогу девелопер «Оникс» собирается возвести жилье (ул. Подлесная, 43б), а в соседнем квартале (пр. Парковый, 55а) ПМД строит ЖК «Грин парк».

На территории здания размещена кабельная канализация (система подземных коммуникаций) «Ростелекома», право собственности на которую покупателю актива не переходит. Также имущество обременено договором аренды помещений между продавцом объекта и «Ростелекомом» на 19 месяцев.

Продавец здания АТС — ООО «Телеком-5» — совместное предприятие ПАО «Ростелеком» и ПАО «Сбербанк». Компания выделяет из портфеля недвижимости телекоммуникационной компании объекты с наибольшим инвестиционным и девелоперским потенциалом для привлечения соинвесторов, а также последующей реализации.

В девелоперской группе UDS сообщили, что к покупке здания отношения не имеют. Согласно kartoteka.ru, в Пермском крае есть три компании «УДС». Одна из них — дорожный подрядчик «УДС» (ООО «Унидорстрой»), занимается содержанием дорог в Чернушке. Организацию возглавляет бывший спикер думы Чернушинского округа Андрей Галиханов, а ее учредителем указана Ольга Галиханова. Дозвониться до представителей «УДС» не удалось.

Еще одно ООО «УДС» — пермское предприятие «Уралдробсервис» Сергея Быданова, производит машины и оборудование спецназначения. Господин Быданов сообщил «Ъ-Прикамье», что его компания объект на Парковом не покупала.

Третье ООО «УДС» («Уралдорстрой») из Березников ведет деятельность в области строительства жилых и нежилых зданий. Компанией владеет и возглавляет ее Сергей Хандамирян. С ним связаться не удалось.

По словам руководителя департамента маркетинга застройщика ПМД Артема Савельева, здание «Ростелекома» расположено в локации, подходящей для девелопмента. «Покупатели жилья любят Парковый, здесь находится Черняевский лес, на который открываются хорошие виды из окон новостроек. Микрорайон динамично развивается, строится дорожная инфраструктура и другие важные для жизни объекты. Однако участок по ул. Подлесной не привлекателен для застройки: по нему проходит много действующих инженерных сетей, которые будет затратно выносить»,— отмечает гос­подин Савельев. Теоретически, после завершения срока аренды помещений «Рос­телекомом» можно рассмотреть возможность сноса объекта, но удовлетворить все нормативы для нового строительства на этом участке будет очень сложно, полагает собеседник. Скорее всего, здание АТС после реконструкции можно было бы использовать под офисы, в случае устройства оконных проемов стандартного размера (узкие окна — одна из характеристик объекта.— «Ъ-Прикамье»)»,— добавил руководитель департамента маркетинга ПМД.

Если здание с участком по ул. Подлесной, 45, долго находилось в продаже, значит, рынку недвижимости объект был не интересен, считает гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев. «Здание морально и технически устарело, поэтому затраты на приведение его в достойное состояние, наверно, окажутся очень большими. Здание может использоваться как офисное, для сдачи в аренду небольшим компаниям. На Парковом таких офисных помещений нет»,— сказал Алексей Ананьев. Покупатель телефонной станции, скорее всего, уже имеет идею использования приобретенного объекта. А если плана еще нет, то за период аренды помещений здания «Ростелекомом» можно его разработать, говорит руководитель «Респекта». «Рыночная цена предполагает конкуренцию продавцов и покупателей. А этот объект продавался несколько лет, видимо, покупателей он не интересовал. Поэтому цена объекта в итоге является договорной»,— добавил Алексей Ананьев.

Евгения Ахмедова