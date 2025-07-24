При ударе БПЛА в Курской области погибла женщина

85-летняя женщина погибла при ударе дрона ВСУ в деревне Сухая Рыльского района. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей Курской области сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Вечером 22 июля господин Хинштейн сообщил об ударе беспилотника по частному дому в деревне Гирьи Беловского района. Пострадал мужчина. Его с осколочными ранениями ног и лица доставили в Курскую областную больницу.