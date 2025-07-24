МВФ в ближайшие дни обсудит с Киевом финансирование Украины на 2026 год

В ближайшие дни ожидаются переговоры украинской стороны с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. По ее словам, планируется обсудить потребности Украины в финансировании на 2026 год и в среднесрочной перспективе.

«В ближайшие недели эксперты МВФ и власти Украины планируют нарастить интенсивность дискуссий о бюджете на 2026 год и провести оценку финансовых потребностей Украины как на 2026 год, так и в среднесрочной перспективе»,— сказала Джули Козак на брифинге.

МВФ в марте 2023 года одобрил рассчитанную на четыре года программу для Украины в рамках механизма EFF. Она предполагает финансирование на сумму $15,6 млрд. В декабре 2024 года МВФ по итогам шестого обзора экономики страны выделил Украине очередной транш на сумму $1,1 млрд. В конце марта совет директоров одобрил еще $400 млн. Аналитики валютного фонда исходят из того, что конфликт закончится в нынешнем году или к середине 2026-го.

Анастасия Домбицкая