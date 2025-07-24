Медведев призвал предприятия ВПК работать быстрее

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения. Перед началом мероприятия ему продемонстрировали новые образцы вооружений, спецтехники и средств поражения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что работать надо быстрее»,— сказал господин Медведев на заседании. Видео он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

Господин Медведев осмотрел артиллерийские и зенитные прицелы, защиту кабин тягачей, бронеавтомобили и мобильные пулеметные установки. Это часть регулярной практики зампреда Совбеза, который часто посещает оборонные предприятия для контроля состояния и развития военно-промышленного комплекса.