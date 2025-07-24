25 июля в Татарстане ожидаются дожди, грозы и до +28 градусов

В пятницу, 25 июля, на территории Республики Татарстан прогнозируется переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью и утром местами возможны туманы, днем в отдельных районах ожидаются грозы. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, днем прогреется до показателей от +23 до +28 градусов.

В Казани ночью осадков не ожидается, температура составит от +16 до +18 градусов. Днем сохранится переменная облачность, максимальная температура достигнет показателей от +24 до +26 градусов.

Влас Северин