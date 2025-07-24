Два человека погибли в ДТП с КамАЗом в Воронеже

В результате столкновения грузовика и трех легковых автомобилей в Воронеже погибли два человека. Авария произошла сегодня днем в Коминтерновском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

На улице Антонова-Овсеенко произошло столкновение Toyota Corolla, Chery, Changan и КамАЗа. В результате водители Toyota и Chery скончались на месте аварии. В региональном ГУ МВД уточнили, что обоим автомобилистам было 40 лет. Changan управлял 69-летний местный житель.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины ДТП.

Анастасия Назаренко