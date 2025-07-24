Ямпольская о Лабубу: каждое поколение детей увлекается какой-нибудь глупостью

Советник президента Елена Ямпольская заявила, что популярность игрушек Лабубу скоро пройдет, как и тренд на «квадроберство». По ее словам, «досадно, что такие вещи возникают», но в каждом поколении дети «увлекаются какой-нибудь глупостью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я думаю, что первое, что нужно сделать, это выдохнуть и не демонизировать искусство…Это пройдет в одну секунду и закончится. <...> Да, досадно, что такие вещи возникают. Но я не знаю ни одного поколения, где в детстве не увлеклись бы какой-нибудь глупостью… Даже в нашем советском детстве все равно проскакивало через идеологические кордоны»,— сказала госпожа Ямпольская на встрече с участниками Всероссийского конкурса «Родная игрушка» в Нижегородской области (цитата по «РИА Новости»).

Лабубу — бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Игрушки впервые представили еще в 2015 году. Но в апреле 2024 года они снова обрели популярность после того, как участница K-pop-группы Blackpink Лиса была замечена с брелоком в виде лабубу на сумке. В мае россияне потратили на покупку этих игрушек на маркетплейсах 2 млн руб.

В июне киностудия «Союзмультфильм» подала в Роспатент заявку на товарный знак «Чебубу». Под ним студия планирует продавать в том числе косметику, детские товары, музыкальные инструменты и канцелярские принадлежности. Госпожа Ямпольская, комментируя решение киностудии, заявила, что «надо что-то свое придумывать, а не от чужого отбиваться».

Полина Мотызлевская