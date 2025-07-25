Alai Oli, последние дни Романовых и фильм «Курьер»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать поп-исполнителя Lida, презентацию альбома Alai Oli и симфонический концерт Linkin Park. В музеях — увидеть экспозицию об уральском роде Корешковых и новые экспонаты выставки «Золотой век искусства Фландрии». На фестивалях — узнать о кофейной культуре, коллекционировании камней и посетить рейв на заводе. В кино — посмотреть фильм «Курьер» и запись спектакля «Собачье сердце» в постановке московского ТЮЗа. Лекторы расскажут о том, как создать масштабный проект в деревне и что такое «андеграунд новой волны». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



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Концерты

В концерт-холле «Свобода» 26 июля пройдет концерт исполнителя Lida, известного хитами «Стикер», «Евробит», «Лиза». Музыкант играет в жанрах поп, хип-хоп и гиперпоп, а свои концерты превращает в зажигательные рейвы. Билеты стоят от 2 до 6 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ) 27 июля пройдет симфонический концерт при свечах, на котором исполнят хиты группы Linkin Park. Музыканты сыграют «Numb», «In The end», «Faint», «What I’ve Done», «Bleed it Out» и многие другие известные композиции. Теплое освещение поможет посетителям погрузиться в ностальгию. Билеты стоят от 2,3 до 5,7 тыс. руб.

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В Музее андеграунда 30 июля пройдет «Час винила» с Алексеем Коршуном. Он посвящен памяти лидера группы The Beach Boys Брайана Уилсона. Можно будет полностью услышать главный альбом группы — «Pet Sounds». Входной билет стоит 400 руб.

В клубе «Фабрика» 30 июля состоится концерт Alai Oli с презентацией нового альбома C2BY. Новую музыку исполнят вперемешку с хитами группы, к исполнителям присоединится петербургский продюсер Филипп Хмыров. Alai Oli образована в 2004 году в Екатеринбурге, сейчас базируется в Санкт-Петербурге. Музыканты играют в жанрах регги, ска и инди-рок. Билеты стоят от 2,2 тыс. руб. до 6 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 1 августа пройдет концерт проекта «Джаз, проверенный временем», посвященный вокалистке Дайане Кролл, одной из самых продаваемых джазовых певиц, королеве свинга и бибопа. Серию концертов с ее композициями представят молодая певица с узнаваемым тембром Елизавета Дюдяева и музыканты Платон Газелериди, Сергей Чашкин, Вячеслав Евлютин и Виктор Дюдяев. Билеты стоят от 1 до 1,4 тыс. руб.

Выставки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Музеем истории Екатеринбурга Фото: Предоставлено Музеем истории Екатеринбурга

В Музее истории Екатеринбурга начала работу выставка «Семейный портрет на фоне эпохи», посвященная древнему уральскому роду Корешковых. Ее организовали совместно с Уральским генеалогическим обществом в рамках цикла «Корневая система». Экспозиция включает архивные фотографии, семейные реликвии, образцы ручной вышивки и шитья конца XIX — начала XX века, документы о нескольких поколениях семьи, дневник Сергея Корешкова, переписку 1940 года, домовую книгу дома на улице Народной Воли (1930–1959 годы). Вход свободный.

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» обновили выставку «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса». Восемь листов графики заменили на другие произведения — работы Питера Пауля Рубенса «Святой Рох, защитник прокаженных», «Африканский рыбак («Сенека»)», «Ваза Рубенса» и другие. В экспозицию ввели «Вышитую картину с изображением библейских сцен». Выставка проработает до 21 сентября, стоимость полного билета — 400 руб., льготного — 200 руб.

В уральском филиале Пушкинского музея 28 июля откроется выставка «Моментальный город. Свердловск/Екатеринбург». Экспозиция подготовлена участницами музейного арт-клуба старше 55 лет, которые в течение девяти месяцев работали с современными художниками, литераторами, фотографами и перформерами из Екатеринбурга и Москвы. Итогом стали современные арт-объекты, посвященные Екатеринбургу. Вход на выставку свободный.

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В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 29 июля пройдет медиация «О Якобе Йордансе». Участники обсудят особенности народной культуры XVII века и её отражение в современном мире, а также взглянут на работы Якоба Йорданса на выставке и в постоянной экспозиции музея. Медиацию проведет заведующая сектором зарубежного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств Дарья Черкасова. Стоимость полного билета — 400 руб., льготного — 200 руб.

В Музее Бориса Ельцина 1 августа пройдет экскурсия «Люди в обстоятельствах: Владимир Высоцкий». Научный сотрудник Музея Бориса Ельцина Сергей Брук расскажет о том, в чем заключается секрет всенародной популярности Владимира Высоцкого, что о его творчестве писали в советских газетах и как он приезжал в Свердловск. Стоимость посещения — 450 руб.

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Фестивали

На Хлебозаводе №6 26 июля пройдет техно-арт-фестиваль «Прогресс-25» от команд «Стенограффия» и Techno Room Community, который объединит рейв и уличное искусство. Хедлайнерами станут культовые представители сцены электронной музыки из Берлина, Москвы и Екатеринбурга, на второй сцене сразятся локальные команды диджеев. На фестивале будут работать зоны отдыха, чайный и кофейный бары, кинотеатр, спот для фейс-арта, гости смогут поучаствовать в создании арт-объекта. Билет стоит 2,2 тыс. руб.

На Плотинке возле Уральского центра развития дизайна 26 и 27 июля пройдет Уральский фестиваль кофе. В рамках фестиваля пройдут лекции о кофейной культуре, в частности, о взгляде лингвиста на выражение чувств в дескрипторах вкуса, об экскурсиях по индустриальному Уралу, русской чайной традиции и повседневности советского гражданина. Помимо этого, гостей ждут каппинги, своп кофейного инвентаря, чемпионат кофеен. Вход свободный.

На стилобате Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) 26 и 27 июля пройдет фестиваль камня «Грани». В рамках лектория расскажут о каменных мозаиках, коллекционировании камней, открытии месторождений и камнерезных выставках. На площадке фестиваля пройдут мастер-классы по работе с камнями, экскурсии по Историческому скверу и Музею истории камнерезного и ювелирного искусства. Вход свободный, на мастер-классы необходимо зарегистрироваться.

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Экскурсии

Музей Бориса Ельцина 26 июля организует автобусную экскурсию-расследование «Романовы: тайна последних дней». Экскурсия начнется в самом музее, затем группа отправится к месту, где находился Ипатьевский дом, и проедет той же дорогой, которой везли царскую семью к расстрелу. Участники посетят Ганину яму, монастырь Святых царственных страстотерпцев и мемориал Романовых в Поросенковом логу. Экскурсия завершится в Ельцин-центре, стоимость посещения — 1,5 тыс. руб.

Музей истории Екатеринбурга проведет пешую экскурсию «Романтический Екатеринбург». Участники смогут познакомиться с романтичными историями старого Екатеринбурга и узнают, кого можно назвать «уральскими Ромео и Джульеттой», как произошла первая встреча Якова Свердлова и его подруги Клавдии Новгородцевой и другие истории. Экскурсию проведет гид Надежда Стрига. Стоимость — 500 руб.

Кино

В кинозале Ельцин-центра 27 июля покажут фильм Карена Шахназарова «Курьер». Главный герой Иван работает курьером в редакции и каждое событие может превратить в странное происшествие, что часто становится причиной разногласий со старшим поколением. Фильм покажут в рамках проекта «П40!», где представляют фильмы периода Перестройки. Вход свободный по предварительной регистрации.

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В кинозале Ельцин-центра 27 июля пройдет кинопоказ спектакля Антона Федорова «Собачье сердце», поставленного в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ). Театральный эксперимент показывает смешное и трагичное превращение Шарикова в человека. Билеты стоят 500 руб.

Лекции

В Ельцин-центре 28 июля пройдет лекция Гузели Санжаповой «Тут вам не / во мне деревня». Она расскажет о том, как запустить бизнес в деревне, чтобы о нем узнала вся страна, и как удалось пройти путь от социального предпринимательства до масштабных проектов «Малый Турыш» и арт-фестиваля «Посреди нигде». Посещение бесплатное, предварительно нужно пройти регистрацию.

В Музее андеграунда 29 июля пройдет артист-ток с художницами выставки «Игра в порядок». На встрече будут Мария Мариарти, Наталья Гущина, Екатерина Долматова, Анастасия Переверзева и Кристина Полетаева. Они порассуждают о том, что такое «андеграунд новой волны», как находить новаторские решения и как ритмическая визуализация эмоций помогает найти покой среди хаоса. Стоимость посещения — 400 руб.

Подготовила Анна Капустина