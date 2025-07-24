В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранены двое жителей

ВСУ атаковали Ракитянский район Белгородской области. Удары беспилотниками были нанесены по сельхозпредприятию в селе Илек-Кошары и по трактору в районе села Новозахаровка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам господина Гладкова, пострадали двое мужчин. У одного из них непроникающее ранение живота, у второго — минно-взрывная травма, ушибы головы и грудной клетки. Сейчас им оказывают необходимую помощь. После пострадавших переведут в городскую больницу.

Также на предприятии в Илек-Кошарах повреждены четыре единицы спецтехники, остекление и фасад ангара. О повреждениях в селе Новозахаровка не сообщалось.