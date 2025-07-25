Когда пирамиды дорастут до холма

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора не смогло заставить компанию «Сервис-уют» закрыть первую очередь полигона ТБО под Белорецком. По мнению ведомства, срок эксплуатации четырех котлованов под мусор закончился еще в начале 2021 года. Однако оператор полигона парировал тем, что первая очередь может вместить еще почти 100 тыс. тонн отходов. Арбитражный суд Башкирии, куда обратился Росприроднадзор, согласился с доводами ответчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Сервис-уют», оператор полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в пяти километрах южнее Белорецка, продолжит эксплуатировать первую очередь объекта, несмотря на претензии Южно-Уральского управления Росприроднадзора. Такое решение принял арбитражный суд Башкирии.

Мусорный полигон площадью 21,9 га находится в 800 м от строящейся дороги Стерлитамак-Магнитогорск, введен в эксплуатацию 21 января 2013 года. С лета 2014 года объект по договору с администрацией Белорецкого района арендует «Сервис-уют», срок временного пользования истекает в 2029 году. Свалка принимает отходы из Абзелиловского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского и Хайбуллинского районов, а также города Сибай.

По проекту, свалка должна состоять из семи котлованов глубиной до 8 м каждый. По мере их заполнения предполагалось складирование мусора таким образом, чтобы образовались четыре пирамиды, возвышающиеся над землей на высоту от 2 до 11 м, а после их объединения — двадцатиметровый холм. Первая очередь из четырех ям должна была эксплуатироваться восемь лет, а в общей сложности заполнению полигона отводилось 25 лет.

С точки зрения Росприроднадзора, срок эксплуатации первой очереди истек 21 января 2021 года, а значит «Сервис-уют» должен закрыть четыре из семи котлованов и рекультивировать их. В мае прошлого года ведомство обратилось с соответствующим иском в арбитражный суд.

ООО «Сервис-уют» зарегистрировано в 2007 году в Белорецке. Компания принадлежит 69-летнему Виталию Савчуку, который с 2009-го по 2017 годы неоднократно избирался депутатом в горсовет Белорецка. По данным Rusprofile, в прошлом году чистая прибыль «Сервис-уюта» составила 4,3 млн руб. при выручке 59 млн руб.

Администрация Белорецкого района, участвовавшая в разбирательствах в качестве третьего лица, заявила в суде, что по состоянию на осень 2024 года отходами были заполнены лишь три из четырех котлованов. Примерно то же самое утверждало и министерство природопользования и экологии Башкирии, чей представитель отметил, что Росприроднадзор не доказал заполнение котлованов.

О том, что возможности первой очереди полигона не исчерпаны, в отзыве на исковое заявление заявлял и сам «Сервис-уют». Кроме того, доказывали в компании, не выявлено и фактов загрязнения окружающей среды за пределами нормы. При этом оператор полигона признавал за собой обязанность рекультивировать свалку, но только после ее закрытия.

Арбитражный суд Башкирии выяснил, что по итогам 2023 года первая очередь полигона была заполнена лишь на 71% при вместительности 443,2 тыс. кубометров, а заполнение одного из четырех котлованов даже не началось. Таким образом, говорится в решении, котлованы могли принять еще 94 тыс. тонн отходов. Также суд не обнаружил загрязнения окружающей среды за пределами нормы.

Что касается рекультивации, то, решил суд, провести ее будет возможно лишь после закрытия всех четырех очередей полигона.

В управлении Росприроднадзора по Башкирии комментариев вчера не дали.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев считает, что с юридической точки зрения суд принял обоснованное решение. По его мнению, суд верно истолковал обстоятельства дела: несмотря на то, что восьмилетний срок эксплуатации первой очереди полигона истек в 2021 году, возможность увеличения срока может быть обоснована с учетом данных о состоянии окружающей среды на прилегающих к полигону территориях.

«Если учесть, что среди факторов, определяющих возникновение обязанности по рекультивации земель, в судебной практике ранее указывались стопроцентное накопление отходов и отсутствие на полигоне вместимости для размещения отходов, то оспаривать решение в апелляции будет крайне сложно»,– полагает эксперт.

Идэль Гумеров