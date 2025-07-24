Приграничное обострение

Бангкок будет защищать своих граждан и свою землю, но Таиланд и Камбоджа не находятся в состоянии войны, война не объявлялась. Об этом журналистам заявил вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай. Утром 24 июля на границе двух стран начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск. Более полувека соседние государства спорят из-за территорий храмовых комплексов Пра Вихеар и Та Моан Тхом. Международный суд ООН признал, что они принадлежат Камбодже, однако власти Таиланда опротестовывают это решение. В новом витке эскалации, по данным Минздрава Таиланда, в результате атаки камбоджийских «Градов» по гражданским объектам погибли 11 мирных жителей, есть множество раненых. В свою очередь ВВС Таиланда нанесли удары по целям на территории Камбоджи — это несколько военных штабов камбоджийской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TPBS / Handout / Reuters Фото: TPBS / Handout / Reuters

Таиланд эвакуирует население из 50-километровой полосы вдоль границы с Камбоджей в четырех провинциях. Речь идет о 40 тыс. человек из почти сотни приграничных деревень. А правительство Камбоджи отметило чрезвычайно агрессивные действия Таиланда, которые ставят под угрозу мир и стабильность в регионе. Пномпень понизил уровень дипотношений с соседним Королевством. Хотя начало конфликта не предвещало такой масштабной эскалации, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Таиланде Антон Махров: «Предыстория сегодняшней эскалации датируется вчерашним вечером, когда, по сообщениям тайской стороны, их патруль натолкнулся на мину, пострадали пять человек.

Примерно в 07:20-07:30 на том, что можно назвать спорной нейтральной территорией, тайские военные начали устанавливать заграждения из колючей проволоки. Камбоджийская сторона выдвинула к ним навстречу мобильную патрульную группу в составе пяти или шести человек. То есть мы говорим про минимальное на начальном этапе количество живой силы, задействованной в обострении. Прозвучали выстрелы из легкого стрелкового оружия, есть погибшие, скончавшиеся в больнице, в том числе сообщают о 12-летнем ребенке.

Тот регион, о котором мы говорим — классический сельский Таиланд. Это джунгли, рисовые поля, деревни, и один из моментов, который тоже важен для контекста, наверное: в приграничных районах Таиланда, Камбоджи, Мьянмы открытие огня по потенциальному противнику — рефлекс у участников процесса. Поскольку до сих пор в этих джунглях существуют бесчисленные тропы, использующиеся контрабандистами для перевозки наркотиков, процветает браконьерство. И криминальные элементы, не имеющие никакого отношения к политике, как правило, вооружены и при появлении рейнджеров, военных, просто людей в форме, прикрывают себя огнем, на что силовики отвечают точно так же».

Посольства России в Бангкоке и Пномпене призывают российских граждан не посещать приграничные районы, где проходят боевые действия. По данным Ассоциации туроператоров, сейчас в обеих странах находятся около 25 тыс. человек. Но территория, где идет конфликт, находится довольно далеко от курортных зон. Угрозы для туристов нет, заверил “Ъ FM” вице-президент Российского Союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Место конфликта не затрагивает туристическую инфраструктуру и зоны, где традиционно отдыхают российские туристы. Очаг обострения значительно удален от популярных туристических мест, и поэтому конфликт никак не затрагивает наших туристов.

Мы не получаем запросов от туристов, более того, Таиланд —круглогодичное направление, и фактически в этом году в этой стране отдохнет не меньше 2 млн российских туристов. В любом случае всегда нужно следовать рекомендациям местных властей или российской стороны, которые обычно есть на сайте Министерства иностранных дел или Министерства экономического развития».

Последние крупные столкновения между странами были около 15 лет назад. В период с 2008-го по 2011 годы в прилегающих к границе районах в боях погибли несколько десятков камбоджийских и тайских военнослужащих и мирных жителей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова