Женщина не попала на рейс разбившегося Ан-24 из-за болезни внучки

Одна из пассажиров, числившихся в списках на борту Ан-24, не попала на рейс из-за новости о болезни внучки. Она «решила не лететь», чтобы побыть с детьми, прокомментировала женщина «Известиям».

Дочь пассажирки сообщила ей о болезни девочки прямо перед рейсом. Женщина должна была лететь к себе домой из Благовещенская в Тынду. «Я говорю, мне надо помочь, приезжай, потом куплю тебе билет на поезд»,— рассказала ее дочь URA.RU. Об авиакатастрофе семья узнала из новостей.

Ан-24, выполняющий рейс по маршруту Хабаровск—Благовещенск—Тында, разбился сегодня утром. Обломки лайнера нашли в 15 км от Тынды на склоне горы. Все 43 пассажира и шесть членов экипажа погибли.