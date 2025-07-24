Президент Владимир Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская.

«Мы просили именно для букваря, потому что первый учебник, который берет в руки малыш, — это букварь. И мне кажется, будет очень хорошо, если каждый ребенок, пришедший в школу, увидит, что с этим замечательным днем его поздравляет не только семья, не только учителя, но и президент России»,— сказала госпожа Ямпольская журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Что именно говорится в обращении Владимира Путина к первоклассникам — госпожа Ямпольская не сообщила.

5 июня на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка госпожа Ямпольская показала президенту макет нового букваря. Тогда же она предложила президенту сделать обращение для нового издания и вернуть книге прежнее название «Букварь» (сейчас он называется «Азбука»).

Полина Мотызлевская