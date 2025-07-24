В Оренбуржье пресекли ввоз более 500 тонн зараженной подкарантинной продукции

С 1 по 20 июля 2025 года Россельхознадзор по Оренбургской области предотвратил ввоз более 500 т подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Продукция из Узбекистана, Туркмении, Казахстана и Киргизии была заражена карантинными объектами. Проверки прошли на складах «Сервис Продукт», «Уралкомплект» и ФКП «Маштаково».

На складах «Сервис Продукт» и «Уралкомплект» досмотрели партии абрикосов, нектаринов, томатов и перца. В 24 партиях общим весом 403,977 т нашли три вида карантинных объектов: восточную плодожорку в 21 случае, южноамериканскую томатную моль в двух случаях и картофельную моль в одном случае. Большинство зараженных партий поступило из Узбекистана, две — из Туркменистана.

На складе ФКП «Маштаково» при досмотре пяти партий абрикосов из Киргизии и Казахстана выявили восточную плодожорку. Этот вредитель ограниченно распространен на территории Евразийского экономического союза.

Андрей Сазонов