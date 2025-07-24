Экс-чиновник из села Селты осуждена за продажу заброшенных участков и домов

40-летняя бывший начальник территориального отдела «Халдинское» в селе Селты признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) и служебном подлоге (ст. 292 УК) за махинации с заброшенными домами, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Следствием установлено, что в 2022-2024 годах, являясь должностным лицом, фигурантка вносила ложные сведения в похозяйственные книги с 1997-го по 2001 годы о заброшенных домах и земельных участках в населенных пунктов в поселениях Селтинского района. Имущество должно быть оформлено в муниципальную собственность.

По данным СУ СКР по региону, в документы вписывалась недостоверная информация о новых владельцах домов и земельных участков — ее знакомых, не осведомленных о преступных намерениях подсудимой. После оформления права собственности имущество через риэлторов продавали третьим лицам, а средства шли подсудимой. Их фигурантка тратила по своему усмотрению.

Дело было рассмотрено в особом порядке. На автомобиль подсудимой наложен арест. Суд назначил фигурантке штраф в размере 300 тыс. руб. И запретил ей работать на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года.