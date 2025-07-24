ЕЦБ между остановкой и паузой

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 24 июля прервал цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Определяющая ее курс ставка по депозитам по-прежнему составляет 2% — фактически она соответствует нейтральному уровню ДКП. Дальнейшее снижение ставки возможно — аналитики ждут еще одного ее сокращения в сентябре. Впрочем, прогнозировать следующие шаги регулятора становится все сложнее — неопределенность будет сохраняться, по крайней мере до тех пор, пока ЕС не заключит торговое соглашение с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард

Фото: Heiko Becker / Reuters Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард

Фото: Heiko Becker / Reuters

На заседании 24 июля ЕЦБ, как и ожидалось, не стал менять определяющую курс ДКП ставку по депозитам — она по-прежнему составляет 2%. Базовая ставка, под которую банки занимают у ЕЦБ, а также ставка по маржинальным кредитам, по которой они берут кредиты овернайт, также сохранены на июньском уровне: 2,15% и 2,4% соответственно. Таким образом, цикл смягчения монетарной политики, который регулятор начал летом прошлого года, прерван.

Отметим, в июне глава регулятора Кристин Лагард анонсировала скорое завершение цикла снижения ставок. Ставка по депозитам вблизи 2% фактически признана ЕЦБ нейтральной, то есть такой, при которой ДКП не стимулирует, но и не сдерживает экономический рост, а инфляция соответствует целевым ориентирам. Напомним, по итогам прошлого месяца инфляция, как сообщал Евростат, составила 2% (1,9% в мае), а базовый показатель (без учета продовольствия и энергоносителей) остался на уровне 2,3% — оба значения совпали с ожиданиями ЕЦБ.

Одна из причин июльского решения регулятора — тарифная политика США. В своем заявлении ЕЦБ признает: «Деловая среда остается крайне неопределенной, особенно из-за торговых споров».

Несмотря на отдельные заявления о готовности к соглашению, торговая сделка Брюсселя с Вашингтоном до сих пор не заключена. Если договоренности не будут достигнуты до 1 августа, США развернут 30-процентные пошлины в отношении ЕС, а Евросоюз, по всей видимости, ответит собственными ограничениями. В таких условиях европейской экономике, которая с трудом адаптируется к последствиям кризисов последних лет, может понадобиться дополнительная поддержка. На пресс-конференции по итогам заседания Кристин Лагард заявила, что инвестиции в экономику зоны евро сейчас сдерживаются главным образом ожиданием пошлин.

Пока аналитики, опрошенные Trading Economics, закладывают еще одно сокращение ставки в сентябре. Это решение в целом укладывается в логику действий регулятора, который, судя по последним заявлениям, стал опасаться и того, что инфляция замедлится сильнее, чем предполагалось (из-за вызванного пошлинами расширения предложения на европейском рынке — для части поставщиков экспорт продукции будет убыточным). Усугубить проблему может массовый переток в Европу китайских товаров — реализация такого сценария в условиях торговой войны Вашингтона с Пекином также не исключена. Госпожа Лагард в ходе пресс-конференции дала понять, что неопределенность вокруг прогнозов инфляции в зоне евро сейчас более заметная, чем обычно.

Кристина Боровикова