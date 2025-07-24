В Кочево сменили секретаря местного отделения «Единой России»
На заседании Президиума регионального политического совета «Единой России» было принято решение о приостановлении членства в партии главы Кочевского округа Александра Юркина. Решение принято в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». До проведения очередной конференции исполняющим полномочия секретаря местного отделения партии назначена директор Центра дополнительного образования, депутат думы Кочевского округа Любовь Утева.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Как сообщал «Ъ-Прикамье», глава Кочевского района Александр Юркин стал подозреваемым по уголовному делу, которое было возбуждено по признакам превышения полномочий из иной личной заинтересованности 7 июля текущего года. По версии следствия, он дал указание своим подчиненным приобрести за счет субвенций из краевого бюджета 46 жилых помещений для детей-сирот на сумму около 50 млн руб. При этом жилье не соответствовало критериям, которые предъявляются нормативными документами.
Вчера Дзержинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и избрал господину Юркину меру пресечения в виде домашнего ареста. И.о. главы Кочево назначен первый замруководителя территории Олег Кучевасов.