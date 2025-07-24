В Кочево сменили секретаря местного отделения «Единой России»

На заседании Президиума регионального политического совета «Единой России» было принято решение о приостановлении членства в партии главы Кочевского округа Александра Юркина. Решение принято в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». До проведения очередной конференции исполняющим полномочия секретаря местного отделения партии назначена директор Центра дополнительного образования, депутат думы Кочевского округа Любовь Утева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Прикамье», глава Кочевского района Александр Юркин стал подозреваемым по уголовному делу, которое было возбуждено по признакам превышения полномочий из иной личной заинтересованности 7 июля текущего года. По версии следствия, он дал указание своим подчиненным приобрести за счет субвенций из краевого бюджета 46 жилых помещений для детей-сирот на сумму около 50 млн руб. При этом жилье не соответствовало критериям, которые предъявляются нормативными документами.

Вчера Дзержинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и избрал господину Юркину меру пресечения в виде домашнего ареста. И.о. главы Кочево назначен первый замруководителя территории Олег Кучевасов.