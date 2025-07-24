Шохин усомнился в возможности преодолеть дефицит рабочей силы без мигрантов

В России вряд ли решат проблему нехватки рабочей силы в ближайшие пять лет только за счет роста производительности труда. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Шохин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам главы РСПП, сейчас на российском рынке труда не хватает от 2,4 млн до более чем 3 млн человек. Поэтому стране необходимо компенсировать дефицит за счет трудовой миграции. «Регулирование процесса привлечения мигрантов является одним из ключевых для рынка труда <...> Понятно, что мы вряд ли сможем эту проблему решить до 2030 года путем роста производительности труда или использования иных источников»,— сказал господин Шохин на заседании по рынку труда и социальному партнерству (цитата по ТАСС).

В прошлом году президент России Владимир Путин говорил, что дефицит рабочей силы нельзя решать за счет привлечения мигрантов. На съезде РСПП он заявил, что необходимо, в первую очередь, модернизировать отрасли экономики, в том числе с помощью цифровизации.