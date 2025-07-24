Фермер из Самарской области выдумал коров ради выплаты в 800 тыс. рублей
В Самарской области суд приговорил 68-летнего директора сельскохозяйственного предприятия из Исаклинского района к штрафу в 750 тыс. руб. за мошенничество. Об этом сообщила прокуратура.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
Директор подал ложные сведения о поголовье коров, чтобы получить 800 тыс. руб. субсидий. Следствие выяснило, что в августе и октябре 2024 года директор предоставил фальшивые сведения в заявлениях на возмещение затрат по молочному скотоводству.
На основании этих данных ему дважды выдали субсидии на общую сумму 799 тыс. руб. В ноябре 2024 года ему отказали в выплате из-за неполного пакета документов. На этапе следствия директор полностью возместил причиненный ущерб.