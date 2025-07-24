135 айтишников оформили IT-ипотеку в Удмуртии с начала года

135 человек оформили IT-ипотеку общим объемом сделок 780 млн руб. в Удмуртии с начала года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. За три года действия льготной программы жилищный кредит получили 1,2 тыс. IT-специалистов. Общий объем приобретенного за это время жилья составил почти 6,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сегодня в IT-отрасли Удмуртии работает больше 11,3 тыс. человек. Это максимум за последние годы. Одним из инструментов привлечения специалистов в IT-компании региона является льготная ипотека,— рассказал министр цифрового развития республики Михаил Фоминов.— По объему выданных банками средств Удмуртия занимает 16-е место среди 79 регионов России, участвующих в программе».

Программа льготного кредитования действует до 2030 года. Сейчас ставка по ипотечному кредиту составляет 6% годовых, максимальный размер субсидируемого государством займа — 9 млн руб. Минимальный первоначальный взнос составляет от 20%. IT-ипотеку можно направить на покупку квартиры в новостройке, приобретение или покупку частного дома.

IT-специалист должен работать в аккредитованной компании, быть не старше 50 лет и зарабатывать от 90 тыс. руб. до вычета НДФЛ. До 1 августа 2024 года айтишнику для сохранения льготной ставки нужно было проработать в компании не менее пяти лет. Сейчас это правило действует в течение всего срока ипотечного договора.