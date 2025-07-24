Беспилотники налетели на Сочи

Сочи столкнулся с самой массированной атакой беспилотников. Два человека погибли, десятки авиарейсов задержаны. Погибшие были работниками бригады Федеральной пассажирской компании. По данным РЖД, пострадали еще три сотрудника. Всего ранения получили 11 человек, четверо госпитализированы. По словам губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева, обломки одного из сбитых дронов упали в Адлерском районе города. На месте падения начался пожар площадью в 200 кв м. Во время ночной атаки жители Сочи и постояльцы отелей спасались в подвалах и на подземных парковках. В некоторых частях города были слышны сирены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Очевидцы и СМИ сообщали о примерно 20 взрывах в районе Сочи. Местные жители также жаловались на перебои со связью и интернетом. Доступ к ним удалось восстановить только к 05:00, рассказала “Ъ FM” очевидица Антонина, которая ночью была в Адлерском районе: «Около 01:00 раздались взрывы. Сначала я смотрела в окно, но потом стало страшно. На улицы вышло очень много людей. Ближе к 05:00 восстановилась работа интернета, и появилась связь.

Мы прятались на лестничном пролете, некоторые — в подвале. Было понятно, что до нас ничего не долетит, но вибрация от работы ПВО казалась очень сильной. Все затихло к 02:00, начали ездить машины, кругом раздавались полицейские сирены. Я периодически приезжаю сюда на отдых к подруге, и, как мне говорили друзья, такой атаки еще не было, чтобы так работала техника».

Из-за ночных атак работу прекращал сочинский аэропорт. По словам пресс-службы, утром там задержали больше 50 рейсов. Согласно другим данным, больше 90. Вылеты в Сочи стали задерживаться в разных городах России. Так, рейсы из Сибири ожидают более 800 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. О ситуации в сочинском аэропорту “Ъ FM” рассказала пассажирка Анна, ее вылет в Москву задержался на девять часов: «Вылететь я должна была в 22:25, в аэропорт приехала уже к 17:00.

Сначала рейс задерживался на 20 минут, но когда мы зашли в самолет, то провели там еще 20 минут прежде чем нам сообщили, что небо перекрыто из-за плана "Ковер". Нас попросили выйти из самолета. Когда начались взрывы, пришло уведомление об опасности. Вылет задержали до 02:00. Взрывы было слышно даже в аэропорту, у людей началась паника, но все быстро успокоились. В итоге рейсы переносились и переносились, и мой самолет вылетел в 07:00 часов утра вместо 22:25».

Также один из дронов попал по нефтебазе в Сириусе. Об атаке сообщил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин. В Минобороны сообщили о 42 перехваченных беспилотниках за эту ночь. Семь из них были сбиты над Краснодарским краем. Еще 32 — над Черным и Азовским морем.

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Александра Майданская, Егор Парфенов