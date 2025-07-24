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Отстреливать волков и шакалов разрешили в Ростовской области

В Ростовской области с первого августа начнется разрешенный период охоты на волков и шакалов. Сезон продлится до 31 марта 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По информации ведомства, охота на волков и шакалов на Дону считается одним из инструментов регулирования численности диких хищников. Наиболее эффективным временем для охоты считается зимний период.

«Эти животные могут представлять угрозу не только для дикой фауны, но и для сельского хозяйства, нападая на домашних животных и создавая опасность для людей в отдаленных населенных пунктах»,— пояснили специалисты.

Валентина Любашенко

Валентина Любашенко

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