Отстреливать волков и шакалов разрешили в Ростовской области
В Ростовской области с первого августа начнется разрешенный период охоты на волков и шакалов. Сезон продлится до 31 марта 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
По информации ведомства, охота на волков и шакалов на Дону считается одним из инструментов регулирования численности диких хищников. Наиболее эффективным временем для охоты считается зимний период.
«Эти животные могут представлять угрозу не только для дикой фауны, но и для сельского хозяйства, нападая на домашних животных и создавая опасность для людей в отдаленных населенных пунктах»,— пояснили специалисты.