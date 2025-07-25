Основные источники пополнения бюджета Прикамья за полгода показали разнонаправленную динамику

Минфин Прикамья опубликовал отчет об исполнении консолидированного бюджета за шесть месяцев 2025 года. Из него следует, что доходы за этот период составили 138,8 млрд руб. Это на 1,4% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. Основными источниками поступлений в бюджет являются налоговые доходы. При этом доходы от налоговых поступлений снизились на 3,9% от аналогичного показателя 2024 года и составили 73,8 млрд руб.

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Снижение сложилось за счет уменьшения налога на прибыль — он снизился по сравнению с первым полугодием 2024 года на 20,4% и составил 31,3 млрд руб. Второй основой источник обеспечения поступлений в бюджет — налоги на доходы физических лиц, наоборот, выросли на 13,2% и составили 42,5 млрд руб.

Расходы бюджета за шесть месяцев выросли сразу на 23% и превысили 155 млрд руб. Дефицит бюджета за отчетный период достиг 16 млрд руб. (за пять месяцев 2025 года он составлял 4 млрд руб.).

В минфине Пермского края пояснили «Ъ-Прикамье», что объем дефицита бюджета связан с увеличением объемов финансирования расходов — по приоритетным направлениям, осуществленным в первом полугодии. Весь дефицит обеспечен собственными остатками, сложившимися на начало текущего финансового года, добавили в ведомстве. В минфине отметили также, что поступления в краевой бюджет по итогам полугодия увеличились лишь на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.