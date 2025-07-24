В двух районах Самары немногим более 70% домов готово к отопительному сезону

В Советском районе Самары готовность жилого фонда к отопительному сезону превышает 72%. Паспорта сформированы для 818 домов из 1151. В Промышленном районе из 1549 домов к сезону уже подготовлено 1181 здание (более 76%). Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящее время в Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону. Специалисты государственной жилищной инспекции региона проверяют около 10 тыс. многоквартирных домов. Теплоснабжающие организации и управляющие компании оценивают состояние систем отопления и теплоизоляции, а также оформляют паспорта готовности домов.

Информация о готовности вносится в электронные базы, и жители могут проверить статус подготовки через сервисы «ГИС ЖКХ» и «Электронное ЖКХ». Временный глава Промышленного района Иван Сухарев сообщил, что в систему уже внесены данные по 830 домам, и все паспорта должны быть проверены специалистами ГЖИ.

Георгий Портнов