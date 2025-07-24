В Чувашии приватизация государственного имущества может принести более 67 млн руб за три года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и имущественных отношений республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии планируют получить 67 млн рублей от продажи госимущества за три года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии планируют получить 67 млн рублей от продажи госимущества за три года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кабинет министров Чувашской Республики одобрил проект плана приватизации госимущества на 2026–2028 годы. В 2026 году планируется получить не менее 23,5 млн руб, в 2027 году — чуть более 23 млн, а в 2028 году — 21,3 млн руб. Эти суммы основаны на текущих договорах купли-продажи с малыми и средними предприятиями.

В государственной собственности Чувашии находятся пять унитарных предприятий, акции 19 акционерных обществ и доли участия в трех обществах с ограниченной ответственностью. В 2025 году от приватизации уже поступило более 28 млн руб, включая средства от продажи земельных участков и проценты за рассрочку оплаты.

Влас Северин