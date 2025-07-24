ЕС призывает Китай использовать свое «влияние на Россию» в вопросе Украины

В Евросоюзе считают, что Китай должен использовать свое «влияние на Россию», чтобы склонить ее к скорейшему прекращению огня на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, на саммите ЕС — Китай в Пекине, передает агентство Reuters. Она отметила, что подход китайской стороны к украинскому конфликту станет определяющим фактором для дальнейшего развития отношений ЕС и КНР.

«То, как Китай продолжит взаимодействовать с путинской войной, станет определяющим фактором для дальнейшего развития наших отношений»,— сказала Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином (цитата по Reuters).

Госпожа фон дер Ляйен также подчеркнула, что в настоящее время важно добиться прекращения огня и продолжения переговоров.

Сегодня в Пекине проходит 25-й саммит ЕС — Китай. Мероприятие пришлось на год 50-летия с момента установления двусторонних отношений между сторонами. В нем принимает участие премьер Госсовета КНР Ли Цян. Руководство ЕС планировало помимо двусторонних отношений обсудить военный конфликт на Украине. Изначально саммит должен был занять два дня, но сроки его проведения сократили после визита в Европу главы китайского МИДа Ван И.

Анастасия Домбицкая