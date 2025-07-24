Помощника гранатометчика ВСУ отправили в колонию на 16 лет

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении теракта помощника гранатометчика ВСУ Юрия Гоцуленко. Его приговорили к 16 годам лишения свободы, сообщила Главная военная прокуратура. Первые пять лет осужденный будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Военнослужащий въехал в Суджанский район Курской области вместе с сослуживцами. Сначала он участвовал в удержании населенного пункта Гончаровка, а затем направился в село Черкасская Конопелька. Там бойцы ВСУ построили укрепления в брошенных жилых домах.

Гоцуленко наблюдал за ближайшими населенными пунктами, следил и передавал информацию о действиях ВС РФ. Также фигурант запугивал мирных жителей и мешал их эвакуации. В декабре прошлого года помощника гранатометчика взяли в плен российские военнослужащие.

Бои в Курской области шли с августа 2024 года. 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона. В том же месяце председатель СКР Александр Бастрыкин сообщал о возбуждении 175 дел против 290 бойцов ВСУ, участвовавших в нападении на регион.

Никита Черненко