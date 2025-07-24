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Прокуратура провела проверку по факту отсутствия воды в Сарбае Самарской области

Прокуратура Кинель-Черкасского района организовала проверку по факту длительного отсутствия водоснабжения на территории села Сарбай. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе выезда было установлено, что причиной отсутствия воды является неисправность скважины. В настоящий момент ведутся работы по бурению дополнительной скважины.

Местными властями организован ежедневный подвоз жителям села технической и питьевой воды.

«По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц администрации сельского поселения и ресурсоснабжающей организации»,— заявили в прокуратуре.

Алексей Алексеев