В Астраханской области пострадал инспектор Россельхознадзора, возбуждено дело

Приволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил в отношении мужчины уголовное дело о применении насилия против инспектора Россельхознадзора (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, днем 18 июля этого года инспектор Россельхознадзора контролировал передвижение подкарантинной продукции на территории фитосанитарного контрольного поста в селе Караозек Красноярского района. Его законные действия разозлили фигуранта, который схватил мужчину руками, приподнял и бросил на землю.

При падении инспектор Россельхознадзора получил различные телесные повреждения. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела.

Павел Фролов