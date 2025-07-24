ФСБ задержала подозреваемого в хищении 2,9 млн рублей у «Удмуртавтодорстроя»

Возбуждено уголовное дело на 33-летнего представителя подрядной организации ООО «Прораб», подозреваемого в хищении стройматериалов у АО «Удмуртавтодорстрой», сообщает пресс-служба регионального УФСБ. Фигуранту инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК).

Силовики установили, что задержанный представлял по доверенности интересы «Прораба», выполнявшего работы по содержанию и ремонту дорог по договору с «Удмуртавтодорстроем». Фигурант, зная о кредиторской задолженности АО, передал обществу фиктивную документацию и похитил стройматериалы дорожной компании якобы в счет частичной оплаты долга. Общая сумма ущерба составила 2,9 млн руб.

Уголовное дело заведено СУ СКР по Удмуртии. Подозреваемый помещен в изолятор временного задержания, проведены обыски и допрошены работники организации. Ведутся следственные действия. По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы.