Госстройнадзор одобрил новую инженерно-техническую школу в мкр. «Левобережье»

Региональная служба Госстройнадзора признала готовой к эксплуатации новую школу с инженерно-техническим уклоном на 1,1 тыс. учащихся в мкр. «Левобережье». Соответствующее заключение ведомство выдало после проверки построенного объекта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации пресс-службы, образовательный комплекс состоит из трех блоков. На территории учреждения обустроены площадки для подвижных игр, занятий физкультурой и групп продленного дня.

«Внутри здания оборудованы комнаты для организации музея, тира, радиорубки и учебных лабораторий. Также в школе предусмотрены актовый, спортивные и гимнастические залы»,— отметили в сообщении.

Валентина Любашенко