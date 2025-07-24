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Коммерсантъ FM
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Новые украшения FreyWille, посвященные Фриде Кало

Австрийская ювелирная мануфактура, специализирующаяся на работе с золотом и красочной эмалью, была основана в Вене в 1951 году, и до сих пор ее ателье находятся в самом центре Вены, эпицентре культурной жизни Европы и всего мира. Значительную часть творчества мастеров FreyWille составляют оммажи разным художникам. Среди коллекций были посвящения Клоду Моне, Ван Гогу, Сандро Боттичелли, Густаву Климту.

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Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Фото: FreyWille

Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Фото: FreyWille

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Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Фото: FreyWille

Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Фото: FreyWille

К пантеону великих живописцев примкнула мексиканская художница Фрида Кало. Дизайнеры FreyWille вдохновились ее красочными эмоциональными полотнами и выразительными автопортретами. Картина «Да здравствует жизнь» («Арбузы») 1954 года дала название всей ювелирной коллекции «Viva la Vida! — посвящение Фриде Кало». Основными мотивами эмалевого декора колец, серег, подвесок и браслетов стали яркие насыщенные тропические краски, в том числе оттенок синего из дома художницы casa Azul в Мексике, элементы экзотических цветов и бабочек, оперение попугаев.

Предыдущая фотография
Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Фото: FreyWille

Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Фото: FreyWille

Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Фото: FreyWille

Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Фото: FreyWille

Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Фото: FreyWille

Серьги из коллекции Viva la Vida!, посвященной Фриде Кало, FreyWille

Серьги из коллекции Viva la Vida!, посвященной Фриде Кало, FreyWille

Фото: FreyWille

Серьги из коллекции Viva la Vida!, посвященной Фриде Кало, FreyWille

Серьги из коллекции Viva la Vida!, посвященной Фриде Кало, FreyWille

Фото: FreyWille

Кулон из коллекции Viva la Vida!, посвященной Фриде Кало, FreyWille

Кулон из коллекции Viva la Vida!, посвященной Фриде Кало, FreyWille

Фото: FreyWille

Серьги из коллекции Viva la Vida!, посвященной Фриде Кало, FreyWille

Серьги из коллекции Viva la Vida!, посвященной Фриде Кало, FreyWille

Фото: FreyWille

Следующая фотография
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Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Фото: FreyWille

Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Фото: FreyWille

Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Фото: FreyWille

Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Фото: FreyWille

Коллекция Viva la Vida! ювелирной мануфактуры FreyWille, посвященная Фриде Кало

Фото: FreyWille

Серьги из коллекции Viva la Vida!, посвященной Фриде Кало, FreyWille

Фото: FreyWille

Серьги из коллекции Viva la Vida!, посвященной Фриде Кало, FreyWille

Фото: FreyWille

Кулон из коллекции Viva la Vida!, посвященной Фриде Кало, FreyWille

Фото: FreyWille

Серьги из коллекции Viva la Vida!, посвященной Фриде Кало, FreyWille

Фото: FreyWille

Нина Спиридонова

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