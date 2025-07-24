В Оренбуржье выявили многочисленные нарушения промышленной безопасности на предприятии

Оренбургская природоохранная прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях в отношении директора организации и юридического лица по ст.ст. 8.1, 8.4, 8.5, 9.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований, нарушение законодательства об экологической экспертизе, нарушение требований по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Общая сумма назначенных штрафов составила 220 тыс. руб. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным надзорного ведомства, организация эксплуатирует объекты негативного воздействия на окружающую среду, расположенные на территории Подгородне-Покровского сельсовета Оренбургского района. Не все источники выбросов учтены в инвентаризационных документах предприятия. Также юрлицо не проводит мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеоусловий. Не актуализирован и не согласован с Росприроднадзором план предупреждения и ликвидации разливов нефтепродуктов.

Помимо этого, организация хранит опасное вещество в емкостном оборудовании. Мер для идентификации объектов с целью выявления всех признаков опасности технологических процессов и устройств не принято.

Дзержинский районный суд Оренбурга удовлетворил исковые требования спецпрокурора и обязал предприятие устранить выявленные нарушения.

Руфия Кутляева