Власти Приамурья готовят ПВР для родственников погибших при крушении Ан-24

Правительство Амурской области сообщило о подготовке пунктов временного размещения для родственников погибших при крушении Ан-24. Семьи погибших разместят в Благовещенске и Тынде. Расходы на проживание и питание возьмет на себя регион.

В пресс-службе правительства отметили, что в медучреждениях городов также развернут дополнительные койки, чтобы при необходимости оперативно оказать родственникам помощь. Кроме того, с ними будут работать психологи МЧС.

Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров около 13:00 по местному времени (7:00 мск) при заходе на второй круг для посадки. Самолет следовал рейсом Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту, предварительно, находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шестеро членов экипажа. Горящие обломки самолета обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы.

Полина Мотызлевская