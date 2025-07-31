«Это не столько про цифры, сколько про благополучие и комфорт»

В Нижегородской области началось создание региональных отраслевых центров компетенций в социальной сфере — по аналогии с теми, что уже работают над повышением производительности труда в промышленности. Новый федеральный проект «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» ставит задачу внедрять бережливое производство в новых отраслях, прежде всего в здравоохранении, образовании, спорте, культуре, социальной политике. К 2030 году бережливые технологии должны быть внедрены не менее чем в 40% средних и крупных базовых несырьевых предприятий. Об акцентах этой работы «Ъ-Приволжье» рассказал ректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Роман Марков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Роман Марков

Фото: КУПНО Ректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Роман Марков

Фото: КУПНО

— Производительность труда в соцсфере — это не столько про цифры и показатели, сколько про благополучие и комфорт жителей, которые обращаются в органы исполнительной власти за помощью. То есть глобальная цель — повысить удовлетворенность граждан и укрепить их доверие к социальным институтам.

Корпоративный университет правительства Нижегородской области выбран проектным офисом для реализации повестки производительности труда в соцсфере. Регион занимает второе место в рейтинге ГК «Росатом» по количеству учреждений, которые успешно внедряют технологии бережливого управления. Это наша гордость, команда КУПНО помогла готовить учреждения-кандидаты в сфере здравоохранения, образования, государственного и муниципального управления к партнерской проверке качества образца. Также мы имеем опыт системного обучения команд и их руководителей инструментам бережливого управления.

В рамках работы по новому федпроекту эксперты каждого из направлений совместно с организациями-участниками определили текущие и целевые значения отраслевых региональных показателей. Например, один из важнейших параметров для учреждений среднего профессионального образования — количество трудоустроившихся по специальности после обучения, для медицинских организаций — увеличение оборота койки, и так далее. Уже началась работа по повышению производительности труда в конкретных учреждениях.

Сейчас мы находимся на этапе создания региональных отраслевых центров компетенций на базе существующей инфраструктуры. Они будут работать над достижением ключевых показателей эффективности и станут площадками для обмена опытом, обучения и внедрения лучших практик. В будущем появление таких центров поможет нам не только повысить квалификацию работников соцсферы, но и наладить взаимодействие между социальными учреждениями, обеспечивая аккумулятивный эффект для всего региона.

Важно, что это не работа ради работы — повышением производительности труда ради повышения производительности труда. Наша общая цель — создать такую модель, которая позволит учреждениям региона работать эффективнее и стать адаптивными к постоянно меняющимся условиям и потребностям общества.

Записала Татьяна Салахетдинова