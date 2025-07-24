Владелец затонувшего танкера «Волгонефть-239» не отстоял права на его подъем

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении иска ЗАО «Волгатранснефть», владельца затонувшего танкера «Волгонефть-239», в споре о правах на подъем затонувшей носовой части судна. Судовладелец оспаривал распоряжение и. о. капитана порта Кавказ Евгения Скорченко о поручении министерству транспорта Крыма организовать подъемные работы.

Танкер «Волгонефть-239» с грузом мазута потерпел крушение во время шторма 15 декабря 2024 года в Керченском проливе, корма была выброшена на мель, носовая часть затонула на глубине 20 м. В марте текущего года администрация морских портов Азовского моря и руководство порта Кавказ запросили у судовладельца документацию на подъем судна, однако в установленный срок проект не был предоставлен. После этого права на подъемные работы были переданы государственному органу Крыма.

Судовладелец обратился в суд, указав на то, что причиной срыва сроков разработки проекта якобы стали недобросовестные действия Морспасслужбы, которая в ходе обследования фрагмента судна, по мнению ЗАО «Волгатранснефть», завысила стоимость работ почти на полмиллиарда рублей. Владелец танкера полагает, что в случае отстранения от подъемных работ он лишится страховых выплат, в том числе за счет международного фонда, а расходы лягут на бюджет.

ЗАО «Волгатранснефть», настаивая на своих правах на затонувший фрагмент танкера, все же завершило разработку проекта подъема и в мае текущего года организовало пробную откачку мазута. Однако прокуратура Керчи выдала судовладельцу предписание о незаконности работ, а полиция изъяла оборудование и поднятый из моря мазут, сославшись на то, что нефтепродукт уже не принадлежит ЗАО «Волгатранснефть».

Представитель ЗАО «Волгатранснефть» Елена Цуканова сообщила “Ъ”, что решение суда будет обжаловано.

Анна Перова, Краснодар