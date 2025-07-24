Экспертиза разрешила построить здание выставки минералов у «Атриум Палас Отеля»

Застройщик «СУ-6» получил положительное заключение экспертизы на строительство здания выставки минералов в центре Екатеринбурга на ул. Розы Люксембург, 67Б. Как указано в Едином госреестре заключений, положительное заключение негосударственной экспертизы прошла проектная документация на строительство нового объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Речь идет про участок недалеко от «Атриум Палас Отеля». Согласно данным сайта управления госохраны объектов культурного наследия, на ул. Роз Люксембург планируют построить трехэтажный выставочный центр. «Архитектура здания выполнена с учетом окружения и вдохновлена стилистикой конструктивизма. Цветовое решение выполнено с учетом примыкающего четырехэтажного офисного здания. Так, нижняя часть фасада будет выкрашена в светло-серый цвет, верхняя – в бирюзовый, а объемы вертикальных коммуникаций подчеркнуты красными и светло-красными оттенками. Так же в композицию фасадов внесены белые и темно-серые вставки»,— говорится в документе на сайте управления. Там также поясняется, что проектом предполагается демонтаж существующего объекта незавершенного строительства — одноэтажного производственного здания и строительство на его месте здания выставки минералов с тремя надземными и одним подвальным этажом.

Новый объект будет пристроен к существующему четырехэтажному офисному зданию.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, руководителем «СУ-6» является Александр Малышев.

Мария Игнатова