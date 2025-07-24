В рамках борьбы с нелегальной занятостью в Липецкой области трудоустроили 5 тысяч человек

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание рабочей группы областной межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионе. В результате проверок с начала года удалось официально трудоустроить более 5 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

На встрече присутствовали главы муниципальных округов и руководители организаций, показавших низкую динамику роста заработной платы и не достигших пороговых значений.

«Наша задача — не просто констатировать проблемы, а совместно находить пути их решения. Легализация трудовых отношений и рост доходов граждан — ключевые приоритеты. Мы видим позитивные результаты в ряде отраслей и территорий, но там, где зарплаты остаются низкими, необходимо усилить работу»,— подчеркнул Игорь Артамонов.

В рамках пилотного проекта Минтруда РФ Липецкая область внедряет новые методики борьбы с теневой занятостью, включая информационные кампании, профилактические рейды и сверку данных Социального Фонда и ФНС. В 2025 году эффективность работы комиссий будет оцениваться по федеральной методике.

Акцент сделан на легализации занятости в частных охранных предприятиях, строительстве, сфере услуг, маркетплейсах и нотариате. С начала года проведено 859 выездов, в результате которых 5,4 тыс. человек официально трудоустроены. Заслушано 2,8 тыс. работодателей, проработано 13,5 тыс. случаев потенциальных нарушений.

Кроме того, за 2021–2025 годы численность работников в сфере частной охраны выросла на 62%, а зарплаты — на 80%; в отрасли фасилити — на 44% и 14% соответственно.

Губернатор потребовал от профильных ведомств и силовых структур активизировать работу по выявлению и пресечению фактов нелегальной занятости.

При этом среднемесячная номинальная зарплата в Липецкой области за январь-апрель 2025 года составила 71,8 тыс. руб., что соответствует четвертому месту в ЦФО по темпам роста (117,6% к аналогичному периоду 2024 года). Несмотря на положительную динамику, в ряде муниципалитетов, в частности, в Воловском и Измалковском округах рост зарплат отстает от среднеобластных показателей. Стабильное повышение показателя зафиксировано в Липецке, Грязинском и Тербунском районах, а также в Липецком округе.

Ульяна Ларионова