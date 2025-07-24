Прибыль TotalEnergies во втором квартале упала на 23%

Чистая прибыль французской нефтегазовой компании TotalEnergies во втором квартале снизилась на 23% в годовом выражении, до $3,66 млрд, следует из финансового отчета компании. Акции компании на внебиржевых торгах на NYSE падают в цене на 3,2%.

Выручка TotalEnergies за полугодие составила $105 млрд, что на 8% ниже аналогичного периода прошлого года. Чистый долг компании по сравнению с 2024 годом вырос на 89%, до $25,9 млрд.

Падение прибыли TotalEnergies объясняется главным образом снижением цен на нефть. Так, Brent к концу квартала подешевела почти на 20% по сравнению с прошлым годом из-за ослабления ограничений ОПЕК+ на добычу. Рост производства и продаж электроэнергии не смог компенсировать потери от углеводородов — прибыль подразделения TotalEnergies по переработке нефти сократилась на 39%.

Несмотря на это, компания продолжит обратный выкуп акций, выделив на него еще $2 млрд в третьем квартале.

Кирилл Сарханянц