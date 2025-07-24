На Дону урегулируют работу летних площадок общепита

Законодательное собрание Ростовской области на ближайшем заседании рассмотрит вопрос правового регулирования работы летних площадок заведений общественного питания. Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка Ирина Гелас на пресс-конференции в центре «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Голубь, Коммерсантъ Фото: Юрий Голубь, Коммерсантъ

По ее словам, в проект областного закона «О благоустройстве» планируется внесение изменений, согласно которым будет определена «сезонность» летних веранд. По федеральному законодательству, организация таких площадок лежит на муниципалитетах.

Донские парламентарии «закроют пробел», наделив местных властей регулировать работу летних веранд заведений, пояснила госпожа Гелас.

Сейчас в Ростовской области работают 410 летних площадок, которые имеют разрешение на организацию общественного питания.

Константин Соловьев