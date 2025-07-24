В Пензенской области нарушителями правил безопасности в лесах стали 62 человека

На территории Пензенской области с начала этого года выявили и привлекли к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах 62 человека. Об этом рассказали представители министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона в ходе прямого эфира 24 июля в ЦУР Пензенской области.

По словам замначальника управления регионального минлесхоза Антона Малина, запрет на посещение лесов начинает действовать, когда в области наблюдается IV-V класс пожарной опасности по погодным условиям. Он отметил, что в летний период большинство пожаров происходит по вине человека.

Антон Малин также подчеркнул, что в отношении нарушителей правил пожарной безопасности в лесах применяется административная ответственность. Граждан и юрлиц в период действия особого противопожарного режима штрафуют на сумму от 40 тыс. руб. и до 2 млн руб. соответственно.

Павел Фролов