Жители Оренбуржья пожаловались на отказ чиновников выплачивать компенсации за паводок
Профильное министерство отказало ряду жителей Оренбургской области в назначении компенсационных выплат за ущерб от паводка 2024 года. Об этом они рассказали прокурору региона Руслану Медведеву на личном приеме, сообщает надзорное ведомство.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Также часть граждан не согласилась с размером выплаченного им возмещения. Кроме того, несколько человек решили обжаловать через прокуратуру решения комиссии о возможности проведения капитального ремонта пострадавшей недвижимости.
В числе прочего ряд граждан оспорил действия страховых компаний, которые занизили объем возмещения. Часть вопросов контрольный орган уже взял в работу совместно с региональным минстроем. Решение остальных контролируется надзорным ведомством.