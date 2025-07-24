Жители Оренбуржья пожаловались на отказ чиновников выплачивать компенсации за паводок

Профильное министерство отказало ряду жителей Оренбургской области в назначении компенсационных выплат за ущерб от паводка 2024 года. Об этом они рассказали прокурору региона Руслану Медведеву на личном приеме, сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также часть граждан не согласилась с размером выплаченного им возмещения. Кроме того, несколько человек решили обжаловать через прокуратуру решения комиссии о возможности проведения капитального ремонта пострадавшей недвижимости.

В числе прочего ряд граждан оспорил действия страховых компаний, которые занизили объем возмещения. Часть вопросов контрольный орган уже взял в работу совместно с региональным минстроем. Решение остальных контролируется надзорным ведомством.

Георгий Портнов