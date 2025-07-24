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Жители Оренбуржья пожаловались на отказ чиновников выплачивать компенсации за паводок

Профильное министерство отказало ряду жителей Оренбургской области в назначении компенсационных выплат за ущерб от паводка 2024 года. Об этом они рассказали прокурору региона Руслану Медведеву на личном приеме, сообщает надзорное ведомство.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также часть граждан не согласилась с размером выплаченного им возмещения. Кроме того, несколько человек решили обжаловать через прокуратуру решения комиссии о возможности проведения капитального ремонта пострадавшей недвижимости.

В числе прочего ряд граждан оспорил действия страховых компаний, которые занизили объем возмещения. Часть вопросов контрольный орган уже взял в работу совместно с региональным минстроем. Решение остальных контролируется надзорным ведомством.

Георгий Портнов