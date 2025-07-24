В Ростовской области ремонт дороги на Самбек завершат в октябре

В Ростовской области продолжается реализация проекта по ремонту дороги «с. Самбек-п. Матвеев-Курган-с. Куйбышево-г. Снежное». Общая протяженность ремонтируемого участка 2,2 км. Об этом сообщила министр транспорта региона Алена Беликова в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По словам госпожи Беликовой, в рамках проекта планируется отремонтировать 4,3 км тротуаров. На эти цели уже выделено 45,9 млн руб.

«Работы полностью завершатся первого октября 2025 года. На данный момент никаких проблем и нарушений по срокам нет»,— пояснила министр.

Валентина Любашенко