Пермские силовики раскрыли убийство 23-летней давности

В Прикамье этапирован мужчина 1986 года рождения, который обвиняется в убийстве, совершенном в 2001 году. Как сообщают ГУ МВД по Пермскому краю и СУ СКР по региону, он в компании двух сверстников и взрослого ехал на электричках из Кургана в Москву с целью заработков. По версии следствия, в одном из поездов компания познакомилась с 63-летним жителем Перми. Мужчина пригласил незнакомцев домой, где 15-летний злоумышленник в ходе распития спиртного нанес пожилому человеку многочисленные ножевые ранения, от чего последний скончался. Вместе со своими знакомыми он похитил личные вещи убитого и скрылся. Спустя определенное время обвиняемый оказался в местах лишения свободы за совершение других преступлений.

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На тот момент раскрыть преступление не удалось, но в 2025 году благодаря возможностям криминалистической техники оперативники и следователи смогли установить личность злоумышленника. К этому времени он отбывал наказание в одной из ИК в Омской области. Оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю прибыли в субъект и при содействии сотрудников ФСИН получили признательные показания. В СУ СКР по Пермскому краю в отношении обвиняемого было возбуждено дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). оно направлено в суд для рассмотрения по существу.