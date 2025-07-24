«В день соревнований на трассе почему-то появился ратрак»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как вид спорта лишился олимпийского будущего после гибели Николя Бошате в 1992 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ben Brewer / Reuters Фото: Ben Brewer / Reuters

К разного рода гонкам Международный олимпийский комитет всегда относился с интересом, поэтому экспериментов на Играх было немало. В начале века даже на моторных лодках пытались гоняться. 1928-м в программе появился скийоринг — зимний вид, в котором собака или лошадь тянут за собой лыжника. На Играх экспериментировали с лошадьми. Но самым смелым решением было включить в программу Олимпиады скоростные лыжи — не надо путать эту дисциплину со скоростным спуском. Нынешние мастера, конечно, едут очень быстро, но они должны совершать повороты. А в скоростных лыжах или, как этот вид еще называют, speed skiing гонщик едет по прямой, достигая нереальных скоростей. Рекорд составляет 255 км/ч, что значительно быстрее летящего к земле парашютиста в свободном падении.

В 1992-м в году в Альбервиле скоростные лыжи были включены в программу Олимпийских игр как показательный вид спорта — атлеты собирались произвести впечатление. Скорость спортсменов действительно восхищала. Даже занявший в квалификации 13-е место швейцарец Николя Бошате летел по склону со скоростью 210 км/ч. Но в день соревнований перед утренней разминкой на трассе почему-то появился ратрак — специальный трактор, который готовит склоны к заездам. Именно в него спортсмен врезался на этой скорости. Врачи потом говорили, что он умер, даже не поняв, что случилось. А скоростные лыжи как вид спорта после этого случая навсегда потеряли возможность претендовать на олимпийское будущее.

Владимир Осипов