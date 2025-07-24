Уралсиб расширил возможности онлайн-обслуживания для клиентов-нотариусов

Банк Уралсиб запустил новый раздел «Сделки нотариуса» в онлайн-банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн».

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Он доступен для клиентов, у которых открыт Публичный депозитный счет нотариуса (ПДСН) в Банке Уралсиб с условием начисления процентов в разрезе депонированных сумм.

В разделе «Сделки нотариуса» можно создать новую сделку, оформить к сделке распоряжение о зачислении денежных средств на ПДСН, полученных от депонента или распоряжение о списании денежных средств в пользу получателя с ПДСН.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»